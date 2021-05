Samsel: Jeśli ktoś zakłada, że mecz będzie jedynie świętem, to łatwo jest takie święto mu zepsuć

Finał Ligi Europy poprzedził atak chuliganów centrum Gdańska. Co poszło nie tak?

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem. Przygotowanie - przede wszystkim analiza zagrożeń, być może współpraca z policją, do tego rozpracowanie pewnych środowisk. Będę tu krytyczny w stosunku do władz miasta i policji, bo przygotowanie do meczu to nie jest tylko wieszanie flag, oznaczenie autobusów, przygotowanie transportu miejskiego, lotniska itp. W tych akurat aspektach organizacja była znakomita, zadziałały doświadczenia z EURO 2012. Inaczej oceniałbym incydent na Długim Targu, gdyby to była np. bójka trzech na trzech, rozróba między kibicami z Anglii i Hiszpanii, Polakami... Jakkolwiek źle to brzmi, to takie sytuacje się zdarzają. Pamiętajmy, że organizacja takiego wydarzenia, ale także koncertu, imprezy masowej, niesie ze sobą wiele zagrożeń, terrorystyczne, pandemiczne, nawet związane z pogodą. Impreza takiej rangi to nie jest tylko stadion i dzień meczu, bo ludzie przyjeżdżają szybciej, poruszają się po mieście, nocują. Sam incydent, który obserwowaliśmy we wtorek wieczorem to było typowe w pewnej części środowiska kibicowskiego polowanie na trofea, wbrew pozorom łatwe do wychwycenia przez doświadczonych policjantów, np. z zespołu pracującego na stanowisku monitoringu we Wrzeszczu, jednym z najnowocześniejszych w Europie. Przy rozpoznaniu środowiska kibiców, zarówno miejscowych drużyn, Lechii i Arki oraz drużyn przyjezdnych, moglibyśmy tego incydentu uniknąć.



A jednak się wydarzył...

Nie wiem, czy były to braki kompetencji czy komunikacji wśród stron organizujących finał, zbyt małej ilości narad. Ewidentnie coś nie zagrało, choć pewnie nikt do winy się nie przyzna. Natomiast to, że do takiego incydentu może dojść, do polowania kibiców pewnych drużyn na innych, to jest jak dwa razy dwa chuligańskiego świata. Trzydziestu chłopaków zebrało się w jednej z uliczek, nastąpiła minutowa akcja, wykrzyczane hasło i ewakuacja. Czujki były na pewno rozpoznały teren, poszedł sygnał, że nie ma policji, że w knajpie siedzą Anglicy, paru Hiszpanów i rozpoczął się atak. Po akcji mieli przygotowane drogi ucieczki i bardzo szybko zniknęli. Te grupy są dobrze zorganizowane. Z drugiej jednak strony mamy w Trójmieście policyjne wydziały do walki z przestępczością chuligańską i pseudokibiców, nowoczesne centra zarządzania, tysiące policjantów, którzy mogą sprawdzać różnego rodzaju sygnały, nie mówiąc już o monitoringu.