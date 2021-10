Samotność, samotność i znów samotność. V Sopockie Konsekwencje Teatralne

W jakiej formie jest dziś mała forma teatralna?

To na pewno forma zredukowana przez pandemię. Okaleczona. Wiele spektakli, które zgłoszono do tegorocznych Sopockich Konsekwencji Teatralnych to przedstawienia pełne smutku. Samotność, samotność, samotność... Samobójstwo... I znów samotność... Większość tych projektów powstawało online, gdy wszyscy byliśmy zamknięci w domach, odizolowani od teatru, od ludzi, od życia, gdy ukrywaliśmy się przed wirusem. Aktorzy nie mogli spotykać się na próbach, z widowni zionęło pustką. Dlatego kilka ze zgłoszonych nam spektakli dopiero w tym roku, na scenie naszego teatru będzie miało swoją premierę z widzami. Zakładając, że nic się nie zmieni w obliczu czwartej fali koronawirusa, która rozwija się z dnia na dzień. W minionym roku Sopockie Konsekwencje Teatralne zmuszeni byliśmy zaprezentować w sieci. A to nie jest przecież coś, co lubimy w teatrze. Teatr to zaprzeczenie izolacji. To spotkanie z człowiekiem. Bliskość.