Samorządy włączają się we wsparcie dla nastolatków przeciwko homofobicznej przemocy. Wśród nich Sopot i Gdańsk

– W tym dniu chcemy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie nastolatki, które doświadczają przemocy i dyskryminacji – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich . – Młodzież LGBT to nie żadna ideologia, to prawdziwi, młodzi, wspaniali ludzie, żyjący wokół nas, z nami. I ich problemy są całkiem realne, często dramatyczne, przerastające ich siły i możliwości. Pokażmy im, że ze swoimi lękami nie muszą mierzyć się sami, że w walce z ich obawami mają sojuszników – i rówieśników, i nas, dorosłych.

7 na 10 nastolatków LGBT+ w Polsce doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy. W efekcie połowa nastoletnich osób LGBT+ mierzy się z objawami depresji, 70 proc. ma myśli samobójcze. Kampania „LGBT+ja” fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zachęca nastolatki do okazywania sojusznictwa i wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. Podejmuje problem przemocy wobec nieheteronormatywnych i transpłciowych nastolatków, którzy doświadczają krzywdzenia. Jest to efektem m.in. zaniedbań w edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, podsycania postaw homofobicznych oraz ograniczonego obywatelskiego reagowania na krzywdę osób LGBT+.

Nastolatki LGBT+ często opowiadają o nauczycielach – albo tym jednym nauczycielu – o rówieśnikach – albo nawet jednym rówieśniku – którzy ich wspierają. Mówią, że dzięki nim wstają rano do szkoły, nie poddają się, żyją.

Sprzeciw wobec przemocy i promowanie sojuszniczych postaw u dzieci i młodzieży są podstawą większości realizowanych aktualnie działań profilaktycznych poświęconych przemocy rówieśniczej. Autorzy kampanii „LGBT+ja” uznali, że taki kierunek działań będzie zasadny również w odniesieniu do problemu przemocy homofobicznej i transfobicznej, biorąc pod uwagę skalę problemu, osamotnienie osób pokrzywdzonych oraz zły klimat społeczny budowany na nieprawdziwych przesłankach i stereotypach.

– Ogromna skala homofobicznej i transfobicznej przemocy rówieśniczej nie oznacza, że dopuszcza się jej większość nastolatków. Przeciwnie, absolutna większość to świadkowie – często otwarci, bez uprzedzeń. Niestety jednak stosunkowo rzadko reagują na przemoc – mówi Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynator kampanii „LGBT+ja”. – Celem naszej kampanii jest uruchomienie postawy sojuszniczej – pokazanie, jak trudna jest sytuacja ich rówieśników LGBT+, jak wiele może zmienić wspieranie ich i jak o nie zadbać.

Kampania „LGBT+ja” jest adresowana do młodzieży i realizowana pod hasłami: „Masz we mnie sojusznika”, „Masz we mnie sojuszniczkę”.

– Jako Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich zaproponowaliśmy samorządom, by zaangażowały się w kampanię „LGBT+ja” – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Chcemy, by głośno i wyraźnie wybrzmiał nasz głos sprzeciwu wobec mowie nienawiści obecnej w przestrzeniach publicznych.