Samorządowcy z województwa pomorskiego razem zadbają o rozwój dróg w północnej części regionu. Podpisano list intencyjny

Samorządowcy z województwa pomorskiego chcą stworzyć sieć dróg w naszym województwie

W dokumencie zostały zawarte cztery zadania. Samorządowcy zamierzają je wspólnie zrealizować. Za pierwsze będzie odpowiadać Rumia. W jego ramach zostanie zaktualizowana koncepcja przebiegu OPAT pomiędzy węzłem Gdynia Północ a drogą wojewódzką nr 100. Kolejne zadanie to także aktualizacja koncepcji przebiegu OPAT, tym razem jednak w rejonie Redy.

W ramach trzeciego zadania zostanie zmodernizowana lub wybudowana zupełnie nowa droga do portu we Władysławowie. Z kolei w ostatnim zostanie opracowana koncepcja budowy obwodnicy Władysławowa. Wszystkie będą realizowane we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego.

Samorządowców do stworzenia dokumentu zainspirowały działania zmierzające do budowy Drogi Czerwonej, czyli trasy, która zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym m.in. z trasą ekspresową S6. Nowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta.