Samorządowcy podpisali umowy na dokumentację dla Via Maris. Ruszyły pierwsze prace

Via Maris okiem samorządowców. Województwo pomorskie sfinansuje dokumentację

- Mieszkańcy czekają na tę inwestycję - mówił podczas spotkania Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Od kilku lat w stronę Władysławowa gwałtownie zaczął rosnąć ruch samochodowy. Chcemy, aby ta droga, nie tylko pełniła rolę „pomorskiej Zakopianki”, ale też, żeby łączyła bardzo szybko rozwijający się Port Gdynia i ułatwiała rozwinięcie niektórych funkcji portowych we Władysławowie. Via Maris w przyszłości ułatwi też dostęp do pracy w gdyńskim porcie. Przez lata nie wykonano żadnych prac, więc postanowiliśmy wziąć to w swoje ręce i wyasygnowaliśmy środki z tzw. pomocy technicznej, po to, żeby można było przygotować taką dokumentację. Wydaje się, że na poziomie krajowym nie jest to doceniana inwestycja, ale zrobimy wszystko, zauważono ją również w Warszawie.

mat. pras.

Studium sieciowe kategorię przyszłej drogi i przeanalizuje, czy Via Maris drogą ekspresową czy główną. Od jej klasyfikacji zależą parametry arterii takie jak liczba pasów, rodzaj skrzyżowań czy dopuszczalna prędkość. Wyniki obydwu studiów będą podstawą do kolejnych prac planistycznych, a w szczególności do wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Obszar analiz projektowanego połączenia drogowego obejmuje trzy powiaty: miasto Gdynia, powiat pucki oraz wejherowski. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji to 700 tysięcy złotych.

Via Maris w założeniu ma stanowić trasę tranzytową dla kierowców jadących w stronę północnych rejonów województwa pomorskiego. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście, planowanych działań związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku.