Samorządowa kłótnia w Mikołajkach Pomorskich. Radni oskarżają wójt, że robi z gminy "Białoruś"

Powodem wzburzenia radnych była ostra, przyznajemy to, wypowiedź dla naszej gazety, w której pani wójt stwierdziła, że nie wyobraża sobie współpracy z radą w sytuacji nieustannej kontestacji jej działań. Jako przykład podała wójt odrzucenie przez samorząd statutu powstałego właśnie nowego związku gmin pn. Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle. Wyjście Mikołajek Pomorskich, dosłownie w ostatnim momencie, z konstytuującej się struktury osłabi, jej zdaniem, kondycję finansową gminy, a także utrudni pozyskiwanie środków zewnętrznych.

To, co dla włodarz Mikołajek Pomorskich jest powodem do zmartwienia, większość radnych uznała za powód do dumy. Samorządowcy dali temu świadectwo w trakcie odbytej 8 lutego sesji, stwierdzając, że wójt optując za wejściem do nowego związku gminnego działała na szkodę ich małej ojczyzny.

"Dotąd nie uzyskaliśmy odpowiedzi na temat zysków, ale i kosztów wiążących się z wejściem do Obszaru Funkcjonalnego Wschodnie Powiśle" - tak brzmiał najłagodniejszy głos krytyki. Były jednak i znacznie ostrzejsze, sugerujące, że Mikołajki byłyby w związku wykorzystywane przez silniejszych partnerów.