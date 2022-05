Samorządność kontra cały świat, czyli jak bezdyskusyjnie (!) fajnie jest w Gdyni [KOMENTARZ]

Gdyński Dialog jest politycznie różnorodny. Od umiarkowanych konserwatystów pod aktywistów podpinających się pod idee ekologiczne i jednoznacznie lewicowe. Wszystkim brakuje w mieście rozmowy. Co najciekawsze, przedstawiciele Gdyńskiego Dialogu, specyficznie definiują swój cel. Jeden z nich mówi wprost: „Nie chodzi o Szczurka. Chodzi o to, by Rada przestała być maszynką do głosowania. Żeby zgłaszane do uchwał poprawki, ktokolwiek poważnie traktował”.

Do tej pory życie polityczne w Gdyni wydawało się przewidywalne. Wybory wygrywał Wojciech Szczurek, w Radzie Miasta dominowała wspierająca go „Samorządność”. W opozycji były Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska.

Debata polityczna i prace Rady Miasta wyglądały mniej więcej tak. Administracja zgłaszała projekt, opozycja – w Gdyni niezwykle kulturalna w formie – zgłaszała ważne, merytorycznie poprawki, nad którymi nikt się na poważnie nie pochylał. Bo radni „Samorządności” wiedzieli, to chyba domniemanie zapisane w DNA organizacji, że administracja w Gdyni „wie lepiej”.