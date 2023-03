Samochód osobowy uderzył w drzewo. Wszystkiemu winna wiewiórka? To sprawdzają śledczy z puckiej komendy policji Magdalena Gębka-Scuffins

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na ul. Wejherowskiej w Pucku. W niedzielny wieczór (19 marca 2023 r.) kierowca osobówki z impetem uderzył w drzewo. W aucie znajdował się również 12-letni pasażer, który, niestety, potrzebował opieki medycznej. Co sprawiło, że auto wjechało w przydrożne drzewo? M.in. na to pytanie puccy mundurowi szukają odpowiedzi.