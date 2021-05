Sam wybierz dla siebie tulipany i zerwij! W ogrodzie w Cedrach Wielkich można zwiedzać, rwać i ... kupować [zdjęcia]

Sam zerwij sobie tulipany. Ogród tulipanowy w Cedrach Wielkich

Otwarcie ogrodu tulipanowego w Cedrach Wielkich miało miejsce w ten weekend. Od rana do wieczora przyjeżdżali chętni do zobaczenia tego niezwykłego miejsca, zrobienia sobie zdjęć i zerwania do domu różnokolorowych tulipanów. Ogród to dzieło Anny van der Burg-Czekała i Marioli Tomasz Luzar.