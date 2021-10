Sadyzm, wściekłość, żądza mordu. Polscy seryjni zabójcy Tomasz Chudzyński

Bogdan Arnold - Władca Much, zamordował cztery prostytutki. Ich szczątki przechowywał we własnym mieszkaniu. Wizja lokalna, akta sprawy. Andrzej Gawliński - zdjęcie własne. Zobacz galerię (3 zdjęcia)

"Seryjni mordercy fascynują i przerażają. Kiedy spojrzymy na życiorysy wielu z nich, to do pewnego stopnia są to „normalni” ludzie - tacy jak większość z nas. Zazwyczaj są nieśmiali, zamknięci w sobie. Ich drugie oblicze charakteryzuje sadyzm, wściekłość czy żądza mordu" – mówi dr Andrzej Gawliński, kryminalistyk, wykładowca akademicki, autor książek o seryjnych zabójcach – Bogdanie Arnoldzie, Edmundzie Kolanowskim, Mieczysławie Zubie i Piotrze Trojaku.