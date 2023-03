Są dodatkowe pieniądze na rozwój sieci ciepłowniczej w Kartuzach

Zakład Energetyki Cieplnej Spec-Pec otrzymał niebagatelną pożyczkę 583 tys. zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. W środę 15 marca prezes Spec-Pec podpisał stosowną umowę z Szymonem Gajdą, prezesem Wojewódzkiego Funduszu.

Pieniądze te mają pokryć koszty budowy 322 m sieci ciepłowniczej i montaż 3 węzłów cieplnych, co pozwoliło na podłączenie kolejnych 3 budynków w Kartuzach do miejskiej sieci. Zadanie to, będące trzecim etapem ogólnego rozwoju infrastruktury ciepłowniczej w stolicy Kaszub, pochłonęło 648 tys. zł.