Rzeźba Oskara Zięty w gdańskim Dworze Artusa. "Wzbudza refleksję nad naszą przeszłością i przyszłością"

„W głębi odbicia” - to wystawa czasowa polegająca na interwencji współczesnych obiektów użytkowych w historyczne przestrzenie Dworu Artusa i Domu Uphagena. W dwóch oddziałach Muzeum Gdańska do 28 listopada widzowie będą mogli zobaczyć ponad 100 autorskich projektów Oskara Zięty w formie krzeseł, luster oraz innych obiektów, które stanęły obok historycznych eksponatów. Największą z realizacji jest rzeźba Krakena, którą będzie można zobaczyć w Wielkiej Hali Dworu Artusa.

Przeszłość łączy się z teraźniejszością

- Kraken to mityczny postrach marynarzy. Nowoczesną rzeźbę, olbrzymi eksperyment, przygotowaliśmy tak, by korespondowała z wystrojem miejsca, ale i Gdańska. To w Dworze Artusa spotykali się kupcy i dyplomaci, to tu opowiadano sobie przeróżne historie o morskich potworach i to na Długim Targu znajduje się Fontanna Neptuna, którego syn Tryton był opiekunem morskiego potwora. Mam nadzieję, że tak przygotowana i przemyślana interwencja w historię dwóch ciekawych oddziałów Muzeum Gdańska, stanie się jedną z letnich atrakcji turystycznych Gdańska – mówił Oskar Zięta na konferencji prasowej w Dworze Artusa.