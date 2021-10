Rzeczą, która mnie dziś najbardziej przekonuje do trenera Lechii Tomasza Kaczmarka, jest odwaga

Praca w Lechii jest jego samodzielnym debiutem w polskiej ekstraklasie. I tego się najbardziej obawiano. Czy dziś z czystym sumieniem można powiedzieć, że zupełnie niepotrzebnie? Taką ocenę będzie można wystawić później, być może po zakończeniu sezonu. Na nią wpływ będzie miała postawa drużyny w kolejnych meczach, ale już dziś wiadomo, że 37-letni szkoleniowiec to dobry trener.

Dobry, nie znaczy cudotwórca. Sam podkreśla, że przyszło mu pracować z drużyną dobrze przygotowaną do sezonu przez poprzedniego trenera Lechii Piotra Stokowca. Dla mnie choćby te słowa pokazują klasę Kaczmarka. Nie musiał tego mówić, bo w żaden sposób nie wzmacniałoby to jego pozycji wobec zarządu klubu, czyli pracodawcy. A jednak wiedział, że postawa jego piłkarzy zwłaszcza w meczu z Legią Warszawa nie jest wyłącznie jego zasługą.

Tomasz Kaczmarek dostrzegł jednak w swoich zawodnikach potencjał, który jaki jest, widział każdy, kto oglądał mecz z Legią. Że jest lepiej widać już było w meczach z Piastem, Jagiellonią i Górnikiem Łęczna, ale dopiero konfrontacja z mistrzem Polski w Gdańsku pokazała moc Lechii. I od razu przychodzi refleksja i pytanie: Jak długo biało-zieloni będą nas raczyć taką grą?

Odpowiedź na to pytanie powinien znać - choć niekoniecznie jeszcze teraz - trener Kaczmarek. Dziś już nie powinno być wątpliwości co do jego warsztatu. Wiedza wyniesiona z nauki i dotychczasowej pracy procentuje.