Rzecz o plantach, ringach i bastionach. Dla urbanistów i nie tylko. Zatrata gdańskich ringów w dziele Łukasza Bugalskiego

Łukasz Bugalski nie stroi się w szaty wojującego ekologa. Nie straszy końcem świata. Propagandy nie uprawia. Poszukuje obiektywnych uwarunkowań, jakie w przeszłości stymulowały procesy rozwoju niektórych wspaniałych europejskich metropolii. Autor - oczytany w polskiej i światowej literaturze przedmiotu - postuluje, by przyjąć jego własną teorię urbanistyki, której nadaje nazwę założeń pierścieniowych.

Studiując dzieje ewolucji przestrzennej zespołu śródmiejskiego Gdańska, Bugalski spostrzegł, że przypadek rozbudowy Gdańska nie jest w skali kraju odosobniony. To badacza skłoniło, by pod takim samym kątem zająć się także dziejami Poznania, Wrocławia i Krakowa.

Mongolska horda

Wyniki badań rozpoczyna autor od niezmiernie wnikliwego przedstawienia przemian urbanistycznych w ponad tysiącletniej historii Gdańska.

My jednak zacznijmy od wspomnianych przez Bugalskiego dramatycznych zajść, do jakich - osiem wieków temu - doszło we Wrocławiu. Otóż na wieść, że do miasta zbliża się mongolska horda, obrońcy bez namysłu zniszczyli swój gród własnymi rękami, a mieszkańcom udało się przed najazdem agresorów zbiec. Ogarnięci obawą, że Mongołowie mogą wrócić, wrocławianie zaczęli czym prędzej usypywać wały ziemne i szykować fortyfikacje obronne.