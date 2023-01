Rząd zapowiada walkę z patodeweloperką. Ogłasza koniec mikroskopijnych mieszkań, małych balkonów i betonozy w miastach

Patodeweloperka to powszechne zjawisko w Polsce

Niektórzy deweloperzy, nastawieni na uzyskanie jak najwyższych zysków, dopuszczają się nadużyć kosztem klientów. Bywa, że sprzedają mieszkania o bardzo małym metrażu lub bez okien. Jako mieszkania sprzedają pomieszczenia, które nie nadają się do zamieszkania. Albo też, chcąc maksymalnie wykorzystać powierzchnię pod inwestycję, stawiają budynki w małych odległościach. Dochodzi do tego, że mieszkańcy są w stanie zaglądać przez okna do mieszkań sąsiadów. Bywa i tak, że placami zabaw nazywają miejsca, składające się jedynie z jednej huśtawki. Inwestorzy z premedytacją wykorzystują nieścisłości i luki w przepisach. Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył nawet, że całkowity roczny koszt chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł, po przeliczeniu na każdego mieszkańca to 2,2 tys. zł. Eksperci od dawna apelują o uregulowanie zasad budowy osiedli. Ministerstwo Rozwoju i Technologii twierdzi, że na te apele odpowie.