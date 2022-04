Rząd rozważa zmiany w wypłacie czternastych emerytur. Czternastki mają być zwolnione z podatku, ma się też zmienić próg dochodowy

- Zapowiedzi zwolnienia czternastek z podatku czy podwyższenie progu, wydają się być propozycjami uzasadnionymi wobec obecnej sytuacji ekonomicznej. Szału nie będzie, ale jednak emeryci na tym skorzystają. Trzeba też pamiętać, że ten kij ma dwa końce. Jeśli więcej pieniędzy trafi do konsumentów, to ceny znów mogą podskoczyć. Oby wzrost cen „nie zjadł” wyższych emerytur, trzynastek i czternastek – twierdzi Adam Wencel, radca prawny, specjalista od spraw ubezpieczeniowych z kancelarii J. Gołębiewski i A. Wencel. - Czternastki to dobry pomysł i warto wprowadzić zmiany w ich wypłacie. Obawiam się, że ten ubiegłoroczny system może nie zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej i odkładania na emeryturę. Jeśli ktoś ma niską emeryturę, ale np. dodatkowo zarabia na wynajmie i generalnie dobrze mu się powodzi, to otrzymał pełną czternastkę. A ktoś, kto wypracował sobie wyższą emeryturę przez lata pracy, i nie ma dodatkowych dochodów, dostał część czternastki. Wobec tego, przy wypłacie czternastek, może należy oprzeć próg dochodowy o inne parametry niż wysokość emerytury? – zastanawia się prawnik.