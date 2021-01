Rząd opóźnia częściowe luzowanie obostrzeń! Decyzja „w najbliższych dniach”. Czy od 1.02.2021 będą otwarte sklepy w galeriach handlowych? Piotr Kallalas

To już pewne! We wtorek, 26.01.2021 r. rząd nie zadecyduje o częściowym poluzowaniu obostrzeń. Informację tę na antenie Polsat News potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Wskazał, że decyzje te zostaną podjęte „w najbliższych dniach”. Ma to nastąpić jeszcze przed weekendem. Według wcześniejszych zapowiedzi, jak donosiło RMF FM, rząd miał prawdopodobnie zadecydować o częściowym poluzowaniu obowiązujących restrykcji na konferencji we wtorek, 26.01.2021 r. Co mogłoby ponownie funkcjonować od 1 lutego 2021 r.? Przedmiotami spekulacji są przede wszystkim otwarcie sklepów w galeriach handlowych i częściowe wznowienie funkcjonowania hoteli.