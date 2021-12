Rząd chce dofinansować dekodery. Zapowiedź nowych świadczeń do 100 zł Agnieszka Kamińska

Dofinansowanie dekoderów. SłAwomir Kowalski / Polska Press

Rząd zapowiada dofinansowanie do zakupu dekoderów, do telewizorów. Według projektu przepisów, świadczenie będzie wynosiło do 100 zł, będzie przysługiwało jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego.