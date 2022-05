Ryszard Tarasiewicz negocjuje nową umowę z Arką Gdynia! Michał Kołakowski, prezes i właściciel klubu, podsumował sezon

Choć Ryszardowi Tarasiewiczowi nie udało się ostatecznie awansować z Arką Gdynia do ekstraklasy, nie stracił zaufania włodarzy klubu. Głównie dlatego, że po przepracowanej pod jego okiem przerwie zimowej żółto-niebiescy zaczęli seryjnie wygrywać mecze i włączyli się do walki o bezpośredni powrót do elity. Taki scenariusz trzy miesiące temu nawet najbardziej zagorzałym sympatykom Arki wydawał się mało prawdopodobny.

Bezpośredniego awansu ostatecznie niestety nie udało się wywalczyć, gdyż zespół znacząco obniżył loty w końcówce sezonu. Ponadto przegrał półfinał baraży z Chrobrym Głogów. Jednak według diagnozy Michała Kołakowskiego brak oczekiwanego powrotu do elity spowodowała przede wszystkim rozczarowująca postawa Arki Gdynia na początku obecnego sezonu. Wówczas zespół prowadził Dariusz Marzec. Dopiero po przegranym 17 października 0:1 spotkaniu wyjazdowym z Łódzkim Klubem Sportowym nastąpiła zmiana na stanowisku trenera Arki.