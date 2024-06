Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie. Zdjęcia

Ryś w Wiciu nad Bałtykiem, w gm. Darłowo

Doświadczenie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w ochronie dzikich zwierząt zaowocowało przystąpieniem w 2016 roku do projektu przywrócenia rysi na terenie Pomorza Zachodniego. Rysie przeznaczone do reintrodukcji hodowane są w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, skąd przenoszone są do zagród adaptacyjnych, a następnie wypuszczane na wolność.

Mówiono, że należy pamiętać, że jest to kot, a więc jeśliby np. pies go - mówiąc wprost - oszczekał - to ryś może na to odpowiedzieć. Ponadto usłyszeliśmy, że dojdzie do próby przeniesienia rysia w inne - bardziej korzystne - miejsce. Czyli w takie, gdzie będzie mógł w spokoju przystosować się do pobytu na wolności bez kontaktu z ludźmi.

- Mamy doniesienia o rysiu na terenie Nadleśnictwa Sławno. Z naszych informacji wynika, że został on niedawno wypuszczony na wolność i jest to próba odbudowy populacji tych pięknych zwierząt. Ryś prowadzi skryty tryb życia. Zobaczyć go nie jest łatwo, bo unika ludzi. Oczywiście nie dotyczy to osobników wypuszczonych na wolność, bo one zostały wychowane przez ludzi. Trzymamy kciuki za to, aby wypuszczony ryś sobie poradził w naturalnym środowisku - komentuje Tadeusz Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno. - Z relacji, które otrzymujemy od turystów i mieszkańców wynika, że zdarzają się sytuacje przypominające safari afrykańskie, ale nad Bałtykiem. Ryś leży sobie i nie przejmuje się ludźmi, a ci z aut go fotografują.

