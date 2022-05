Rybaki. Powiat Tczewski. Pożar w budynku przepompowni. Co zostało uszkodzone?

Rybaki (pow. tczewski). Pożar zabytkowej śluzy. Na miejscu pracują strażacy

O godzinie 08:35 wybuchł pożar w przepompowni w Rybakach na ulicy Wałowej 1. Na miejscu działa 6 zastępów straży pożarnej.

Budynek stanowi element zabytkowej śluzy. Przepompownia pompowała wodę z rowów melioracyjnych z terenów Niziny Walichnowskiej do Wisły.

W połowie XIX w. Nizina Walichnowska zyskała lepszą ochronę przeciwpowodziową w postaci nowych wałów (używanych do dziś). Uzupełnieniem konstrukcji ziemnych jest zespół hydrotechniczny składający się z trzech pompowni i śluzy (budowa 1888-1896).

- Pompownia "Zgoda" odwadnia nizinę odprowadzając wodę do Jeziora Pelplińskiego, pompownie "Nadzieja" i Pokój" tłoczą wodę z jeziora do Wisły - gdy jej wysoki stan uniemożliwia odpływ grawitacyjny. Śluza pozwala na swobodny spływ wody z jeziora do Wisły, zamyka się zaś, gdy poziom rzeki nadmiernie rośnie - przekazał rzecznik straży pożarnej w Tczewie