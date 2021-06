Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu na lata 2021-2042

Przed jego przyjęciem w sprawie przyszłości komunikacji zbiorowej mogą wypowiedzieć się mieszkańcy. Konsultacje społeczne w tej sprawie zaplanowano od 21 czerwca do 12 lipca br .

W Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021-2042 podkreślono potrzebę funkcjonowania nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego , który stanowić będzie realną alternatywę dla samochodów osobowych. Zmienić mają się proporcje zadań przewozowych, które obecnie realizowane w porównywalnym zakresie przez tramwaje oraz autobusy. W planach jest, by do 2042 r. przewaga tramwajów nad autobusami wyniosła 62 proc do 38 proc. Służyć temu mają obecnie realizowane prace przy budowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Nowej Warszawskiej, jak i przyszłe inwestycje, m.in. w nadmorską trasę tramwajową wzdłuż Drogi Zielonej. Najbardziej pesymistyczny wariant dotyczący liczby pasażerów przewożonych komunikacją miejską, biorący pod uwagę dalsze ograniczenia związane z pandemią, zakłada wzrost z obecnych 112 mln osób do 137 mln w 2042 r.

„Przewiduje się, że rozwój sieci komunikacji miejskiej obejmować będzie głównie południową część Miasta Gdańska – zgodnie z prognozą największego przyrostu liczby ludności na tym obszarze – czytamy w projekcie. - Układ sieci komunikacyjnej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ulegać będzie stopniowej modyfikacji, polegającej do dostosowywaniu przebiegu tras i linii komunikacyjnych do zmieniającej się roli SKM i PKM w obsłudze metropolii. Tempo i zakres tych zmian będą wyznaczać prowadzone regularnie co 2-3 lata przez ZTM badania”.

W planach są dalsze zakupy autobusów zeroemisyjnych, a także tramwajów o długości ok. 45 m lub wydłużenie obecnie eksploatowanego taboru. Wśród najważniejszych inwestycji wymieniono m.in. budowę linii kontynuującej ciąg trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz w kierunku północnym, rozbudowę linii Bażyńskiego – Kołobrzeska czy Nową Abrahama, a także rozbudowę sieci kolei miejskiej SKM/PKM do dzielnic południowych, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Łostowice Świętokrzyska.

Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie oraz uwagi w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego lub w formie papierowej, dostarczając formularz za pośrednictwem poczty lub składając go bezpośrednio w siedzibie ZTM. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ztm.gda.pl.