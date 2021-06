Ruszyła elektryfikacja linii PKM. W ramach zadania wybudowany zostanie przystanek PKM Gdańsk Firoga

Dzięki inwestycji na linii PKM będą mogły pojawić się bardziej pojemne i szybsze pociągi elektryczne, co zdecydowanie poprawi komfort podróży mieszkańców korzystających z linii PKM. Powstanie także nowy przystanek PKM Gdańsk Firoga, zlokalizowany pomiędzy Matarnią, a Portem Lotniczym. Skorzystają z niego głównie pracownicy licznych firm branży IT, których siedziby są zlokalizowane w rejonie tzw. „Doliny Krzemowej” – stąd nawiązujący do branży IT symbol przystanku: „[email protected]”.

- Projektowana, prawie 40-kilometrowa sieć trakcyjna (2 tory po ok. 20 km) zostanie podwieszona do ok. 1500 elementów konstrukcji wsporczych. Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie, które niwelują negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę kolejową, środowisko, otoczenie oraz okolicznych mieszkańców – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA.

CZYTAJ TAKŻE: PKM Południe z podpisaną umową na dokumentację. To krok w kierunku rozbudowy linii kolejowej na Pomorzu