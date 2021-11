Ruszył proces Waldemara Bonkowskiego. Były senator PIS nie przyznaje się do winy

- Miałem 39 stopni gorączki i pojechałem do apteki - mówi Waldemar Bonkowski. - Zadzwoniła bratowa, że dwa psy uciekły z posesji. Jeden to owczarek środkowoazjatycki, drugi to jego krzyżówka z psem kaukaskim. Nie mogłem zwlekać, bo to potężne psy, choć bardzo ułożone, ale jednak bezzwłocznie musiałem interweniować. Nie darowałbym sobie, gdyby komuś stała się krzywda. Zabrałem dwie smycze do samochodu i znalazłem zwierzęta ok. 2,5 kilometra od domu. Postanowiłem wracać drogą leśną i polną. Jednego psa Zoję przywiązałem na smyczy do samochodu, a jej syn Hazar biegł w pobliżu. Jechałem ok. 5 km na godzinę, kilkakrotnie się zatrzymywałem i miałem kontakt wzrokowy z psem. Cała wyprawa trwała ok. godzinę tak wolno jechałem. Ostatni odcinek stanowiła szosa, miałem już dosłownie 100 metrów od domu. W pewnym momencie nie widziałem psa. Ktoś mi powiedział, że ciągnę psa. Zatrzymałem się i zacząłem go reanimować. Zatrzymał się nawet jeden z kierowców i zapytał, czy mi pomóc. Niestety, nie udało się uratować Zoi.