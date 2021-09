Ruszają testy mobilnej kontroli stref płatnego parkowania. Na ulice Gdańska wyjechało auto skanujące inne pojazdy

Na czym będzie polegała mobilna kontrola? Na pojeździe kontrolującym znajduje się skaner i aparat, który w trakcie objazdu gdańskimi ulicami będzie odczytywał numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów i wykonywał im zdjęcia. Następnie dane te zostaną przetworzone przez drugi system, który sprawdzi, czy zaparkowany pojazd ma wniesioną opłatę za postój, abonament czy też kartę opłaty zryczałtowanej.

Jak podkreśla Magdalena Kiljan, rzecznik GZDiZ każdy objazd będzie odbywał się dwukrotnie, tak aby wyeliminować ukaranie kierowców, którzy udali się po zakup biletu, lub w chwili przejazdu auta kontrolującego dopiero co zaparkowali swój samochód.

Co z pojazdem, który nie będzie miał wniesionej opłaty? Wówczas system wystawi wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.