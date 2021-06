Rusza sezon plażowy w Trójmieście. Kąpielisko w Sopocie otwarte, na Gdańsk i Gdynię jeszcze poczekamy. Trwa rekrutacja ratowników WOPR

Pozostałe osiem odcinków kąpieliska będzie otwierane sukcesywnie aż do 1 lipca . Wtedy cała plaża zostanie oddana do dyspozycji kąpiących się. Kąpielisko przy molo będzie strzeżone do 15 września , pozostałe zostaną zamknięte wraz z ostatnim dniem wakacji.

Jak zostać ratownikiem WOPR?

Do podjęcia pracy ratownika wodnego przygotowują specjalne kursy, niestety bardzo kosztowne. Koszt szkolenia, organizowanego przez sopocki WOPR, to 1 100 zł brutto (kurs, egzamin, składka członkowska, legitymacja oraz członkostwo w Sopockim WOPR). To jednak wierzchołek góry lodowej, bo dodatkowe umiejętności i patenty, przydatne w zawodzie, to kolejne paręset złotych. Niekiedy nadarza się możliwość zdobycia dofinansowania, jednak z reguły większość z kursów to oferta komercyjna.