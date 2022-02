Rusza proces inwestycyjny Drogi Czerwonej, która ma połączyć Port Gdynia i Obwodnicę Trójmiasta

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisano porozumienie w sprawie poprawy dostępu do Portu Gdynia. Oznaczało to wprost, że Centralny Port Komunikacyjny dołoży się do budowy Drogi Czerwonej. Szacowany koszt samej realizacji inwestycji to ponad 2 miliardy złotych.

Jak zapowiada GDDKiA, już w 2026 roku ogłoszony może zostać przetarg na realizację Drogi Czerwonej, która ma stanowić bezpośredni łącznik Portu Gdynia z Obwodnicą Trójmiasto. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z obwodnicą i ma zastąpić przeciążoną Estakadę Kwiatkowskiego.