Rusza nowa edycja programu "Mój Prąd". Można uzyskać dużo wyższe dofinansowanie m.in. na instalację fotowoltaiki

Kolejna edycja programu "Mój Prąd" rozpoczyna się 15 grudnia 2022. Pierwotnie program miał się zakończyć 22 grudnia, będzie jednak kontynuowany do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania środków ( cała pula na ten cel to 240 mln zł). W tej edycji przewidziano większe niż dotychczas dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii.