Rusza kino plenerowe przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Oprócz filmów będą i goście. 4.08.2022 r. "Duch śniegów" i Michał Targowski

Rusza kino plenerowe przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie 4.08-24.08.2022 r.

„Filmy z klimatem” to nowy cykl Hevelianum, którego celem jest zwrócenie uwagi na tematy związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska. W każdy czwartek sierpnia, w formule kina plenerowego wyświetlony zostanie jeden film, który poprzedzi rozmowa z ekspertami w danej dziedzinie. Wszystkie rozmowy poprowadzi dziennikarka Gazety Wyborczej Joanna Wiśniowska a jej gośćmi będą Michał Targowski, Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, Monika Chabior, wiceprezydentka Gdańska, Magdalena Maszewska, astronomka Hevelianum i Max Rykaczewski specjalista ds. edukacji ekologicznej Hevelianum. Nowością dla formuły pokazów plenerowych będzie dodatkowo formuła „silent cinema”. Widzowie przed każdym pokazem otrzymają słuchawki, które na co dzień używane są do silent disco. Dźwięk z filmu nie będzie emitowany na głośnikach, tak jak się to zwyczajowo odbywa.

- Takie nowatorskie rozwiązanie dla kina plenerowego służy przede wszystkim poszanowaniu sfery prywatnej mieszkańców Brzeźna. Nasze seanse będą zaczynać się przed godziną 21:00, niemniej nie chcemy zakłócać ich czasu wieczornego. Poza tym to dobry sposób na kontemplację nastrojowych filmów – mówi Anna Morawska, zastępczyni dyrektora Hevelianum ds. programowych.