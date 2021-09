Rusza głosowanie w ramach gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Głos może oddać każdy mieszkaniec

- W najbliższy poniedziałek rozpoczynamy głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2022 - mówiła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Do podziału mamy w tym roku blisko 21 milionów złotych, z czego 1/4 kwoty to budżet zielony. Drugi raz wydzielamy specjalną pulę na projekty zielone. Stoimy też w pobliżu busa, który od miesiąca jeździ i służy promocji Budżetu Obywatelskiego na ulicach Gdańska. W busie również będzie można oddawać głosy na wybrane projekty. Przed 2 dniami w szkoleniu na temat promowania projektów i zachęcania do głosowania wzięło udział 30 osób. To cieszy, że zaangażowanie wśród gdańszczan i gdańszczanek jest tak duże. To w rękach mieszkańców pozostaje decyzja, jak wykorzystać te 21 milionów złotych.