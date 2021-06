Rusza budowa bajpasa kartuskiego. Z tej okazji odbyły się festyny kolejowe. W Kartuzach dzieciom spodobała się zabytkowa lokomotywa

Poza dmuchaną zjeżdżalnią, karuzelą oraz licznymi animacjami, co godzinę, od 10:30 do 12:30, dla dzieci przygotowane były spektakle na scenie, niekiedy z udziałem samych widzów. W różnorakich konkursach z kolei można było wygrać m.in. bilety na przejazd pociągiem z wagonami retro, w ramach tzw. Ostatniego przejazdu Bajpasem Kartuskim przed rozpoczęciem inwestycji. Ową maszynę wszyscy mogli ujrzeć ok. 10:30, jak dojechała z Gdańska do Kartuz. Skład przejechał przez stolicę Kaszub jeszcze o 12:43 i 14:43.