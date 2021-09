Runmageddon Gdynia 2021. Jubileuszowa edycja najeżona niespodziankami dla uczestników oraz kibiców w Parku Kolibki

Runmageddon Gdynia 2021 w Parku Kolibki

Runmageddon Gdynia Kolibki będzie najeżony atrakcjami dla startujących jak i dla kibiców. W czasie tego wydarzenia organizator rozda sto wejściówek na kolejne Runmageddony, które wykorzystać będzie można do końca 2021 roku. Startujący będą mogli zrobić sobie zdjęcie na specjalnie przygotowanej ściance upamiętniającej 100 ekstremalnych eventów. W sobotę, 4 września uczestnicy będą mogli skosztować jubileuszowego tortu i odśpiewać „Sto lat” na setny event. Ponadto, na trasie pojawi się jedna z ulubionych przeszkód runmageddończyków - Lodowa, która ostudzi rozpalone wysiłkiem mięśnie oraz stanie nowa konstrukcja prosto od partnera biegu marki Toroz.

Runmageddon Gdynia 2021 program startów

Sobota, 4 września rozpocznie się startem serii elite, czyli biegaczy przeszkodowych. O godzinie 7.40 i 7.50 sportowcy pokonają 6-kilometrów z ponad 30 przeszkodami. Następnie w kilkunastu seriach wystartują fani mocnych wrażeń, którzy zdecydowali się pokonać tę samą formułę rekrut, ale na zasadach serii open. Od 10.20 do 10.50, po raz pierwszy w historii Runmageddonu, odbędą się starty serii elite kids. Dzieci będą się ścigać o miano najszybszego i najsprawniejszego małego runmageddończyka. Następnie od 11.00 do 14.20 dzieci w wieku 4-11 lat będą spróbują swoich sił w Runmageddonie kids serii open. Po południu, młodzież pobiegnie w Runmageddonie junior (15.30, 15.45), a debiutanci pokonają 3-kilometrowe intro z 15 przeszkodami. Na niedziele, dla osób pełnoletnich zaplanowano starty formuły classic, czyli dystans 12 km i 50 przeszkód. O poranku pobiegną profesjonalni biegacze przeszkodowi, a później od godziny 8.30 do 11.00 startujący w formule classic, w seriach open. Tego dnia na starcie pojawią się także dzieci (12.20-13.40), a od godz. 14.30 ekstremalna przygodę przeżyją rodziny w Runmageddonie family.