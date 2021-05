Runmageddon Gdańsk 2021. Morska bryza będzie chłodzić rozpalone od wysiłku ciała uczestników sobotnich zawodów TRASA i PRZESZKODY

Runmageddon Gdańsk 2021 trasa biegu i przeszkody

W sobotę 15 maja, o godz. 7.30 zaplanowano start pierwszej serii Runmageddonu Gdańsk. Miasteczko dla uczestników powstanie przy alei Hallera, nieopodal Parku im. Ronalda Reagana. Uczestnicy, którzy zdecydowali się wystartować w formule rekrut, będą pokonywać ekstremalne trasy rano między godziną 7.30 a 14.30 lub w nocy między 21.00 a 21.45 (nocny rekrut). Ich zadaniem będzie przebiegnięcie 6 kilometrów z ponad 30 przeszkodami, z których aż 7 stanie na plaży. Startujący w wodzie i na piasku będą: czołgać się po piasku pod kolczastymi drutami, pokonywać drewnianą ścianę stojącą w wodzie, biec pętlę z trylinką, przeciskać się między oponami Porodówki oraz pływać kajakiem.

Debiutanci z formuły intro (odcinek liczący 3 km i 15 utrudnień na nim) oraz młodzież w wieku od 12 do 15 lat będą biegać po trasie planowanej dookoła Portu Brzeźno. Tam, na początek, zmierzą się z Dywanem z Opon, wespną się na 2,4 metrową Ściankę i staną twarzą w twarz z Poznańskimi Koziołkami. Następnie, zrobią pętle z belką i przeczołgają się pod Zasiekami, a na koniec pokonają zmyślne konstrukcję Runmageddonu takie jak Helikopter, Multi Rig, Kratownica i Ścianka z Opon. Formuła intro starty przewidziane ma w godzinach 17.30 -18.30, a Runmageddon Junior o 17.00. Dzieci w wieku od 4 do 11 lat, w swoich grupach wiekowych będą skakać, biegać i wspinać się na trasie liczącej 1 km z 10 przeszkodami. Wejdą do Jamy smoka, odwiedzą Tarzana, wylądują na Tybetańskim Mostku, przecisną się przez Porodówkę i wespną się na Ścianę z Opon. Ich serie zaplanowane są od godziny 10.20 do 14.00. Od 15.00 do 16.30 trwać będą starty rodzinne (family), w którym dorośli i dzieci wspólnie pokonają przeszkody dla małych i dużych.