RUNGDN w Parku im. R. Reagana. Bieg na 5 km w jednym z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych Gdańska

#RUNGDN w Parku im. R. Reagana 26.09.2021

Po bursztynowym stadionie, obiekcie lekkoatletycznym, torze motocrossowym, Wyspie Sobieszewskiej, Polsat Plus Arenie Gdańsk, Trójmiejskim Parku Krajobrazowym oraz Stoczni Gdańskiej areną kolejnej, przedostatniej już w tym roku odsłony cyklu #RUNGDN będzie Park im. Ronalda Reagana. Urokliwe ścieżki nadmorskiego parku to absolutny gdański biegowy klasyk i miejsce wprost stworzone do tego rodzaju zawodów.