RUNGDN Stadion - wyjątkowa możliwość zwiedzenia gdańskiej chluby podczas biegu na 5 km już w sobotę, 10 lipca 2021 roku

Bieganie wokół bursztynowego obiektu rozpoczęło tegoroczny sezon biegowy w Gdańsku, ale wówczas start możliwy był w formule wymuszonej sytuacją pandemiczną w Polsce. Teraz udział w cyklu #RUNGDN będzie możliwy w tradycyjnej formie. Biegacze ruszą na trasę razem, a kto pierwszy przekroczy linię mety, będzie po prostu najlepszy. Tylko w takich okolicznościach biegacze na trasie mogą przekraczać swoje limity.

Rejestracja do #RUNGDN Stadion możliwa jest TUTAJ. Podczas zawodów obowiązuje limit 250 uczestników. Obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Zawodnicy wyruszą na trasę w sobotę, 10 lipca 2021 roku punktualnie o godzinie 11.00. Do przebycia będą mieli dystans 5 kilometrów, na trasie biegnącej wokół i wewnątrz stadionowej infrastruktury. Nie zabraknie biegu promenadami oraz schodami piłkarskiej areny, czyli elementu, który dał się we znaki uczestnikom zeszłorocznej odsłony imprezy. W zamyśle organizatorów #RUNGDN ma być okazją do zwiedzania tego wyróżniającego się obiektu sportowego.