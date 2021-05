RUNGDN na Wyspie Sobieszewskiej 2021. Zawody sportowe w normalnej formie były długo wyczekiwane przez biegaczy ZDJĘCIA

- W końcu można wyjść do ludzi i razem pobiegać. Na pewno jest to bardziej motywujące, niż takie indywidualne bieganie. Nie wynik jest dla nas najważniejszy, liczy się uczestnictwo i ukończenie, biegamy dla siebie, ale w towarzystwie innych osób na pewno jest lepiej - uważa Andrzej Różański z Gdańska, który wybrał dystans 10 kilometrów.

- Wreszcie była rywalizacja, było kogo gonić, byli przeciwnicy i właśnie to było fajne, tego brakowało. Pierwszy raz tu biegałem, mimo że mieszkam w Pruszczu, nie miałem wcześniej okazji. Nie spodziewałem się tych górek, na szczęście organizatorzy zadbali o deszcze (śmiech) , który złagodził trasę na tyle, że nie było dużo grząskiego piachu. Brałem udział we wszystkich trzech imprezach tego cyklu, teraz w czwartej, jedyne, czego jeszcze brakuje, to tej oprawy muzycznej, która jeszcze bardziej zagrzewa do szybszego biegu – stwierdził Zbigniew Ejdys , który jako pierwszy przekroczył linię mety podczas sobotniego biegu na dystansie 5 kilometrów.

W niedzielę biegano jednak znacznie szybciej: najlepszy na krótszym dystansie okazał się Mateusz Holk-Łebiński (20.25), przed Adamem Pobłockim (20.39) i Przemysławem Bzowskim (21.01). Najszybsza wśród pań była Beata Stramska (24.16), przed Karoliną Chmielowską (26.03) i Pauliną Karpińską (26.53).

Na dystansie 10 kilometrów równych sobie nie miał Adam Lewna, który narzucił bardzo wysokie tempo i ukończył bieg w czasie 37 minut i 14 sekund.

- Powiem szczerze, że był to mój pierwszy bieg z cyklu #RUNGDN, po raz pierwszy też jestem tutaj, na tych ścieżkach. Bardzo fajna trasa, szczególnie odcinek, gdzie można szybciej pobiec po tym bardziej ubitym szutrze. Potem zaczęły się co prawda schody, ale kto dobrze przepracował zimę, nie powinien mieć z tym większych problemów. Bieganie samemu, a wśród innych biegaczy to zupełnie inna bajka. Wiadomo, że jak się dobiega do kolejnego zawodnika, to tych sił jest zawsze troszkę więcej. Moja taktyka była taka, żeby podczas pierwszego okrążenia wybadać, jak ten teren da mi w kość, bo trzeba przyznać, że nie jest łatwy. Chociaż wiadomo, że jak jest pod górkę, to później też z górki. Przyjechałem się tu sprawdzić, ponieważ praktycznie od października tylko ciężko trenowałem, ale sam nie wiedziałem, jaka jest moja forma i na czym stoję. Teraz wiem, że nie jest tak źle (śmiech) – przyznał Adam Lewna.