Rugby. W niedzielę w Sopocie najważniejszy mecz w roku. Ogniwo czy Master Pharm mistrzem Polski?

Dla spółki Budowlani SA, która zarządza drużyną Master Pharm to ósmy finał. Po wprowadzeniu play-off do regulaminu mistrzostw Polski łodzianie dorównają KS Budowlanym Łódź (też osiem finałów w latach 2002-2010). Łącząc dokonania obu klubów Budowlani po raz szesnasty zagrają w finale mistrzostw Polski. Łodzianie (razem KS Budowlani i Master Pharm Rugby) to 8-krotni mistrzowie Polski, 10-krotni wicemistrzowie i 6-krotni brązowi medaliści. Sopockie Ogniwo to 10-krotny mistrz Polski, 8-krotny wicemistrz, 3-krotny brązowy i 10-krotny zdobywca Pucharu Polski.

W czerwcu minęło 55 lat od założenia sekcji rugby w Ogniwie. Niedzielny finał jest więc ukoronowaniem jubileuszu sopockiego klubu, ale kibice nie mieliby nic przeciwko, by okrasić go kolejnym złotym medalem.

Niedzielny finał będzie także szczególnym meczem dla braci Dawida i Mateusza Plichtów. Pierwszy jest łącznikiem młyna Master Pharm, drugi gra na tej samej pozycji w Ogniwie.