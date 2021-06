Rugby. Polskie rugbistki ze srebrem mistrzostw Europy w Moskwie. Sukces, którego nie wolno zmarnować

Zmagania o mistrzostwo Europy w olimpijskiej, czyli 7-osobowej odmianie rugby składają się z dwóch turniejów. Pierwszy rozgrywany był w Lizbonie i tam nasze panie zajęły czwarte miejsce. Niby wszyscy byli zadowoleni, bo to aż czwarte miejsce, ale mały niedosyt pozostał, bo podium było w zasięgu Polek.

- Wtedy popełniłyśmy za dużo błędów - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Karolina Jaszczyszyn, kapitan reprezentacji Polski. - W Lizbonie nie realizowałyśmy tego, co trzeba było i to nas kosztowało absencję na podium. Nasza taktyka i trzy tygodnie przerwy to była praca nad doskonaleniem gry ręką, by zmieniać schematy, zagrywki, które stosujemy. Zaczęłyśmy grać z większą determinacją. Miałyśmy w Lizbonie szanse być w trójce, ale tego nie wykorzystałyśmy - dodaje rugbistka. Teraz w Moskwie to zrobiłyśmy. Taki był cel i wszystkie byłyśmy zarówno mentalnie jak i fizycznie do tego przygotowane. Ze sferą mentalną rugbistki radzą sobie bardzo dobrze, choć nie korzystają z pomocy psychologa sportowego, co jest ostatnio modne.