Rugby. Ogniwo Sopot pokonało Master Pharm Rugby Łódź i po raz 11. zostało mistrzem Polski

Mecz dwóch najlepszych od lat drużyn w ekstralidze śmiało można było nazywać klasykiem polskiego rugby. Wystarczy choćby spojrzeć na historię ostatnich kilku finałów mistrzostw Polski, by zorientować się kto rozdaje karty. Ostatni tytuł mistrzowski wywalczyło Ogniwo, które w czerwcu 2019 roku w Sopocie, po dramatycznym meczu, pokonało Master Pharm 27:24, a celny drop gol Wojciecha Piotrowicza na wagę zwycięstwa sopocian w doliczonym czasie gry przeszedł już do historii ligowych zmagań. Rok temu pandemia stanęła na przeszkodzie dokończenia ekstraligowych rozgrywek. Odbył się tylko turniej o Puchar Polski, zakończony finałem w Łodzi, w którym Ogniwo wygrało z Juvenią Kraków.

Tegoroczne rozgrywki, które rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku były wyjątkowe. Do października udało się rozegrać niemal wszystkie mecze, ale wzrost zachorowań na Covid-19 spowodował przerwanie rozgrywek ligowych. Już wtedy dało się zauważyć wiele wyrównanych spotkań, które dawały nadzieję na atrakcyjny finisz ekstraligowych zmagań. Rozgrywki wznowiono już w lutym, by odrobić zaległości z jesieni. Sezon był więc w drugiej, wiosennej cześć, bardzo intensywny, a widowiskowych meczów nadal nie brakowało. Obrońcy tytułu z 2019 roku wygrali jego zasadniczą część i to dało Ogniwu prawo do organizacji finału w 2021 roku.