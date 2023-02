Rugby Europe Championship. Polacy sprawili niespodziankę w Gdyni i pokonali Belgię! Dobra postawa zawodników Ogniwa Sopot

Polska - Belgia 21:15 (8:3). Sukces polskich rugbistów. 18.02.2023

Biało-czerwoni w meczu z wyżej notowaną w światowym rankingu Belgią nie byli faworytem. Spotkanie jednak rozpoczęli z animuszem i szybko udało im się objąć prowadzenie.

Już po czterech minutach od pierwszego gwizdka sędziego Wojciech Piotrowicz z Ogniwa Sopot, tym razem występujący na pozycji obrońcy, zamienił rzut karny na celny kop na słupy.

Minęło zaledwie pięć minut, a Polacy popisali się pierwszym przyłożeniem. Biało-czerwoni przedarli się maulem na pole punktowe Belgów, dzięki czemu pięć oczek dopisał do swojego konta Zenon Szwagrzak.

Prowadzenia 8:0 nie udało się niestety długo utrzymać. Karnego dla Belgów wykorzystał Alan Williams. Łącznik ataku, legenda belgijskiego rugby, kopem zdobył dla gości trzy punkty. Do przerwy to jednak Polacy prowadzili 8:3, po solidnej grze i dominacji w młynie, co dobrze wróżyło na drugą część spotkania.