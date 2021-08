Rugbiści z RPA Paul Walters i AJ Russouw odchodzą z Ogniwa Sopot. Mistrzowie Polski odmładzają skład

Odejście Paula Waltersa i AJ Russouw'a wydają się spektakularnymi ruchami personalnymi nie tylko w kontekście Ogniwa Sopot. Według informacji "Dziennika Bałtyckiego" Walters dostał ofertę gry z warszawskiej Skry. - Nie wiem jeszcze gdzie zagra w kolejnym sezonie - mówi nam Paul Walters. To się powinno szybko wyjaśnić.

Jest wielce prawdopodobne, że nadal będzie go można oglądać na boiskach polskiej ekstraklasy rugby. AJ Russouw natomiast postanowił wrócić do RPA i tam kontynuować karierę sportową.

Paul Walters to zawodnik znany w naszej lidze. Zanim, rok temu, trafił do Ogniwa grał wcześniej m.in. w barwach Budowlanych SA Łódź, z którymi zdobył 3-krotnie mistrzostwo Polski. Jego odejście wiąże się z tym, że nie był do końca zadowolony ze swojej pozycji w drużynie.

Te odejścia są także związane z dwoma, na razie, transferami do sopockiego Ogniwa. - Chcemy trochę odmłodzić i ustabilizować naszą kadrę - powiedział Adam Pogorzelski z zarządu klubu. W tym celu sprowadzono do Sopotu dwóch młodych rugbistów z Budowlanych Lublin. Są to Sylwester Gąska, zawodnik I linii młyna, reprezentant Polski do lat 20 oraz zawodnik ataku 23-letni Wojciech Brzezicki. Przyjście zdolnego I-liniowca ma też związek z zakończeniem kariery przez Marcina Wilczuka.

- To silny chłop, waży 140 kilo i wiążemy z nim spore nadzieje. Podobnie jak z Wojtkiem Brzezickim - dodaje Adam Pogorzelski. Jego zdaniem z sopockiego Ogniwa już nikt nie powinien odejść, choć niektóre polskie kluby rozmawiają z kilkoma zawodnikami, którzy miesiąc temu zdobyli tytuł mistrzów Polski.