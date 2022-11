Ruch na kanale przez Mierzeję Wiślaną nieco mniejszy niż zaraz po otwarciu. Trwają prace pogłębiarskie i budowlane

Jak poinformował PAP kapitan Portu Nowy Świat kpt. ż.w. Paweł Perkowski, od czasu otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną prześluzowano blisko 400 jednostek, w większości turystycznych.

- Były to m.in. jednostki pod banderami: niemiecką, francuską, szwedzką, norweską i oczywiście jednostki turystyczne pod banderą polską - wymienił kapitan. - Najwięcej z nich jako port docelowy deklarowało Port Elbląg - ok. 30 proc., Krynicę Morską - ok. 15 proc., Górki Zachodnie i Port Gdańsk - ok. 10 proc.