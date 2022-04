Rozwód to gigantyczny stres. Jak sobie z nim poradzić?

Brytyjski psychiatra i psycholog John Bowlby wyjaśnia, że tak duży poziom stresu przy rozwodzie bierze się z biologicznej potrzeby człowieka do zawierania więzi z innymi ludźmi. Tego typu relacje, wypełnione emocjami, pozwalają nam stworzyć bezpieczne miejsce, do którego możemy wracać w trudniejszych momentach, by uzyskać wsparcie i poczucie komfortu.

Zerwanie takiej relacji, podjęcie decyzji o dużej zmianie, jak rozwód, umieszcza nas na ścieżce do nieznanego. To nie jest środowisko, które pozwala nam poczuć się pewnie i spokojnie. Mimo to rozwód nieraz jest jedynym możliwym wyborem – stresujący czas w pewnym momencie minie i każdy z małżonków będzie mógł rozpocząć nowe życie.