Rozwija się sportowa infrastruktura w Gdańsku. W dzielnicy Zaspa-Młyniec wybudowano kort tenisowy

Głównym celem powstania kortu tenisowego przy ul. Startowej w Gdańsku była popularyzacja sportowego trybu życia oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży.

- Na paryskich kortach Iga Świątek radzi sobie doskonale, przechodząc do kolejnej rundy rozgrywek. My, marząc o tym, by i w Gdańsku utalentowani sportowcy mogli się rozwijać, od lat inwestujemy w obiekty sportowe - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Dziś możemy pochwalić się kolejnym, ogólnodostępnym kortem tenisowym, z którego korzystać będą mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.