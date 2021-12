Rozszerzenie zakresu inwestycji PKP. Projekt zakłada budowę trzeciego toru z Gdańska Osowy do Gdyni

Projekt PKP 2021

Projekt PKP 2021 - dodatkowe inwestycje

Projekt poszerzono m.in. o dobudowę trzeciego toru z Gdańska Osowy do Gdyni. Ponadto w Gdyni powstanie nowy przystanek - Wzgórze Św. Maksymiliana.

Podczas modernizacji linii 201, alternatywą ma być utworzony bajpas od Kiełpina przez Starą Piłkę i Glincz do Kartuz.

Przewidziana jest również budowa dodatkowego toru na całej długości linii 201. Dodatkowo prędkość pociągu na odcinku Maksymilianów- Kościerzyna wzrośnie do 160 km/h - o 40 km/h szybciej niż dotychczas

Prędkość pociągów towarowych obecnie wynosi 30-90 km/h, natomiast po ukończeniu prac na wcześniej wspomnianym odcinku zwiększy się do 120 km/h.