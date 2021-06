Rozrywka w Stoczni Centrum Gdańska na specjalnych zasadach. To efekt zawartego porozumienia. Zmiany już w weekend 11-13.06.2021 r.

Grzegorz Lato. Ważna będzie cała drużyna. Robert Lewandowski sam nam Euro nie wygra [ROZMOWA]

- Lewandowski to wybitny egzekutor, ale ktoś mu tę piłkę musi podać - mówi Grzegorz Lato. Robert nie jest tu wyjątkiem, bo nawet taki Lionel Messi wygrał wszystko, co się da z Barceloną, nazbierał Złotych Piłek. Nie przekładało się to jednak na wyniki, jakie osiągał z reprezentacją Argentyny. Do poprzednich mistrzostw Europy to samo można było powiedzieć o Cristiano Ronaldo. Wygrywa i przegrywa cała drużyna - podkreśla król strzelców i dwukrotny medalista mistrzostw świata