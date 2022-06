Rozpoczynają się prace odnawiające plażę w Orłowie. Sztorm zabrał sporą jej część ZDJĘCIA

Przypomnimy, że już w 2020 roku silny sztorm zniweczył inwestycję kosztują niemal 2,5 miliona złotych, która polegała na poszerzeniu orłowskiej plaży. W marcu 2020 roku na odcinku między molem w Orłowie a wejściem nr 18 w kierunku Sopotu wysypano piasek przetransportowany w kurortu, poszerzając plażę aż do 40 metrów. Pogoda nie była łaskawa dla gdyńskiej plaży również w lutym tego roku, kiedy to sztormy ponownie zabrały dużą część plaży i niemal zupełnie uniemożliwiły spacery.

Refulacja plaży w Orłowie

Piasek do gdyńskiej plaży przyjedzie z... Gdańska. To przy okazji pogłębiania wewnętrzny tor podejściowy w Porcie Północnym, ma zostać pobrany piasek na ratunek orłowskiej plaży. Będzie to największa refulacja w historii Orłowa - do odbudowy gdyńskiej plaży wykorzystanych zostanie 250 tys. m³ piasku.