Rozpoczyna się Judo Baltic Cup w Gdynia Arenie. 3-7.06.2022. Międzynarodowa rywalizacja z długoletnią tradycją

Jednocześnie jest to największy turniej judo w Polsce. W Gdynia Arenie przy ul. Kazimierza Górskiego 8 rywalizować będą kadeci, juniorzy i młodzicy. Jak podkreśla Bogdan Gruba, współorganizator przedsięwzięcia, nad morzem zamelduje się cała, krajowa czołówka.

Impreza ma rangę turnieju Międzynarodowego Pucharu Polski w Judo. Występujący w niej zawodnicy rywalizują nie tylko o punkty w rankingu, ale także awans do kadry narodowej. Polacy zmierzą się z rówieśnikami z Izraela, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Szwecji, Niemiec, Holandii, Macedonii i Czech. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 1200 zawodniczek i zawodników. Turniej zakończy się campem, trwającym od 6 do 7 czerwca. Wstęp na trybuny Gdynia Areny jest wolny.

- Czekamy na was, sympatycy judo i zapraszamy wszystkich do kibicowania - mówi Bogdan Gruba.

Organizatorem Judo Baltic Cup jest UKS Opty Gdynia przy wsparciu Gdyńskiego Centrum Sportu, Gminy Gdynia i marszałka województwa pomorskiego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.