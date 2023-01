Rozpoczyna się drugi etap budowy woonerfu w Sopocie. Co dokładnie obejmie?

W Sopocie trwa budowa woonerfu na ulicy kolejowej. Będzie to już druga taka inwestycja w przestrzeni miejskiej. Niedawno zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji. 23 stycznia ruszy druga część budowy.

Kolejny woonerf w Sopocie

Prace obejmą ulicę Kolejową, od ul. Marynarzy do łącznika nr II (patrz zdjęcie). Równolegle do tych czynności na ulicy Marynarzy trwa układanie kostki chodnikowej od strony Liceum Ogólnokształcącego nr 2. W następnej kolejności rozpocznie się przebudowa jezdni po przeciwnej stronie. Na ulicy Kolejowej rozpocznie się rozbiórka obecnej nawierzchni. Podczas prac na tym etapie zakładana jest budowa zbiornika retencyjnego, instalacja przewodów elektrycznych do monitoringu miejskiego, modernizacja oświetlenia oraz przebudowa nawierzchni.

