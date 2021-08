Rozpoczęła się budowa Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” w Gdyni

Wkrótce na mapie Gdyni pojawi się miejsce, które zaspokoi potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, którzy potrzebują czasem własnej przestrzeni i wolnej chwili na załatwienie spraw niecierpiących zwłoki czy po prostu wytchnienia od codziennych obowiązków.

– Miasto wrażliwe to takie, w którym każdy czuje się jak u siebie. W czułej i uważnej wspólnocie. Od lat dokładamy starań, by tak czuli się w Gdyni jej mieszkańcy. We współpracy z instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi możemy zmienić rzeczywistość naszego miasta. Dzięki pasji, wytrwałości i współpracy powstaje tutaj nowe miejsce, które uzupełni wcześniejszą ofertę miasta. Korzystaniu z propozycji ośrodka „Osiedle Młodych” będzie sprzyjać również lokalizacja, gdyż powstanie on na użyczonej przez miasto działce nieopodal centrum i dobrze skomunikowanej – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.